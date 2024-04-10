Глава Гагаузии Гуцул вернулась в Молдавию из России
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Кишинёв после визита в Россию.
Об этом сообщает РИА Новости.
На выходе из аэропорта Гуцул аплодисментами встречали соратники, многие из них сумели пройти в зал ожидания, они принесли с собой цветы.
Ранее сообщалось, что Гуцул не выпускают из зоны контроля аэропорта в Кишинёве.
Главе Гагаузской автономии предъявили обвинение
Также поступала информация, что в Кишинёве сотрудники полиции выгоняют встречающих Гуцул людей из аэропорта на улицу.