Глава Гагаузии Гуцул вернулась в Молдавию из России

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Кишинёв после визита в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости.

На выходе из аэропорта Гуцул аплодисментами встречали соратники, многие из них сумели пройти в зал ожидания, они принесли с собой цветы.

Ранее сообщалось, что Гуцул не выпускают из зоны контроля аэропорта в Кишинёве.

Главе Гагаузской автономии предъявили обвинение

Также поступала информация, что в Кишинёве сотрудники полиции выгоняют встречающих Гуцул людей из аэропорта на улицу.