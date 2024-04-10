Эквадор потребовал осудить Мексику после штурма полицией ее посольства в Кито

Представитель Эквадора в Организации американских государств (ОАГ) Алехандро Давалос считает, что объединение должно выступить с осуждением Мексики, предоставившей убежище бывшему эквадорскому вице-президенту Хорхе Гласу, которого полиция южноамериканской республики задержала при штурме дипмиссии в Кито.

"Республика Эквадор признает и уважает нормы и принципы, изложенные в принятой резолюции, но проголосовала против, поскольку осуждает Республику Эквадор, но не осуждает Мексику за многочисленные нарушения ею норм и принципов международного права", - приводит газета El Universo слова Давалоса на заседании организации.

ОАГ в среду приняла резолюцию, которая решительно осуждает действия властей Эквадора для задержания Гласа. Организация призвала уважать нормы Венской конвенции о дипломатических сношениях.