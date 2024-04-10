Байден заявил о продолжении ведения переговоров по прекращению огня в Газе

Соединенные Штаты продолжают вести переговоры по вопросу о режиме прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил президент США Джо Байден перед встречей премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Белом доме.

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Президент США подчеркнул, что "все еще ведет переговоры" о возможном прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, приводит его слова пресс-пул Белого дома.

7 апреля в Каире начался очередной раунд непрямых переговоров по установлению перемирия в Газе между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара, которые представили сторонам конфликта новое предложение о прекращении огня. В ночь на понедельник египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что в ходе консультаций был достигнут значительный прогресс и стороны пришли к консенсусу по ряду основных спорных вопросов.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники заявил, что участники переговоров представили сторонам конфликта новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое должно быть реализовано в три этапа. На первом этапе ХАМАС освободит 40 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на освобождение 900 палестинских заключенных, в том числе 100 приговоренных к пожизненному сроку. Среди других параметров возможного соглашения о прекращении огня источники телеканала назвали возвращение перемещенных гражданских лиц в северную часть анклава и ежедневный проход 500 грузовиков с гуманитарной помощью.