Главе Гагаузской автономии предъявили обвинение

Главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул 2 апреля было предъявлено обвинение по делу о нарушениях при финансировании запрещенной партии "Шор", которое открыто два года назад. Как сообщает информационный портал Noi со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру, политика обвиняют в соучастии.

Ранее глава автономии заявила, что за обвинением стоит правящая Партия действия и солидарности. По ее словам, в обмен на закрытие уголовного дела, в котором она фигурирует, в прокуратуре ей якобы предложили отказаться от должности и оклеветать коллег из партии "Шор".

На данный момент Гуцул находится с визитом в России, где сделала несколько жестких заявлений в адрес действующего правительства в Кишиневе. Политик не исключила, что ее могут обвинить в сепаратизме и арестовать по возвращении в Молдавию. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ опроверг эту информацию.

После победы на выборах Гуцул сообщила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии попытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

Партия "Шор" была признана незаконной в 2023 году и ликвидирована в январе 2024 года. Ее обвинили в организации акций протеста якобы с целью дестабилизации ситуации в стране.