Политолог заявил о причастности миллиардера Сороса к протестам в Венгрии

Политолог Игорь Пшеничников в разговоре с Рамблером прокомментировал прошедшие в Венгрии протесты против действующего премьер-министра республики Виктора Орбана, выразив мнение, что непосредственное отношение к ним имеет американский миллиардер Джордж Сорос.

Жители Будапешта ранее вышли на антиправительственную демонстрацию против Орбана. Возглавил протестующих бывший чиновник партии «Фидес» юрист Петер Мадьяр. По данным издания The Guardian, недовольство протестующих связано с тем, что Орбан считает Венгрию своей собственностью. Кроме того, демонстранты выступили против олигархической системы.

Совершенно очевидно, что протесты в Венгрии — это дело рук Сороса. Мы знаем, что один из главных врагов Сороса, которого тот назвал по имени, – это Виктор Орбан. Эта история длится уже не первый год. Все началось с того, что несколько лет назад Орбан «выгнал» из Венгрии Центрально-Европейский университет, который был детищем Сороса и рассадником различных лгбтшных тенденций в стране [международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России]. Власти Венгрии закрыли университет, запретили ЛГБТ-пропаганду, после чего Сорос и объявил Орбана своим врагом. Так что за тем, что сейчас происходит в Венгрии, «виднеются уши», во-первых, Сороса, во-вторых, - бюрократии Евросоюза. Ведь Орбан также является «костью в горле» брюссельской бюрократии – он постоянно чинит препятствия в вопросе помощи Украине, да и в целом не вписывается в европейский менталитет. Евробюрократы – это все выкормыши американского либерального истеблишмента, частью которого является пресловутый Сорос, а также фонд, где делами заправляет его сын… Так что сейчас мы наблюдаем попытку организовать «цветную революцию» на венгерской почве. Игорь Пшеничников Политолог, обозреватель телеканала «Царьград»

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что протесты в Венгрии нельзя назвать «народными в прямом смысле».

«Речи о том, что большинство венгров выступает против Орбана, не идет. Наоборот, он пользуется в стране большой поддержкой, и его позиции очень крепки», - заявил эксперт.

Пшеничников также выразил мнение, что протесты не приведут ко смене власти в Венгрии.

«Я не думаю, что Орбана «скинут», хотя, конечно, американцы и Брюссель еще долго не успокоятся и будут расшатывать ситуацию в Венгрии. Но, полагаю, у них ничего не получится, по крайне мере, в ближайшее время», - заключил специалист.

Венгерский парламент ранее одобрил законопроект о приостановке участия государства в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).