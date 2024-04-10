Названы траты на командировки экс-главы МИД Латвии

Экс-глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш неоправданно потратил на командировки не менее 221,5 тысячи евро из средств госбюджета. Об этом сообщает LSM со ссылкой на данные Госконтроля.

© Lenta.ru

Уточняется, что под проверку попали спецрейсы бывшего министра. По оценке Госконтроля, также неэкономично были использованы не менее 323,6 тысячи евро из средств Совета Европейского союза (ЕС). В ведомстве отметили, что даже в случаях, когда в стране не действовало чрезвычайное положение и в разумные сроки были доступны регулярные коммерческие рейсы, использование бюджетных средств на специальные рейсы было незаконным.

Госконтроль указал, что во время проверки были выявлены нарушения нормативных актов и несоблюдение закона о предотвращении растраты госсредств. Как уточняется, проверены 53 командировки Кариньша, из которых 32 раза он пользовался спецрейсами.

28 марта бывший глава МИД Латвии подал в отставку. Сообщалось, что это произошло после разговора с премьер-министром страны Эвикой Силиней. Он ушел в отставку на фоне скандала с растратой: стало известно, что, еще будучи премьером Латвии, Кариньш арендовал частные самолеты для перелетов.