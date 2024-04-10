Перед консульством Китая растоптали изображение Си Цзиньпина

Перед консульством Китая в столице Филиппин Маниле протестующие растоптали и разорвали карикатуру председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Newsweek.

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Отмечается, что колонна демонстрантов направлялась к китайскому консульству, скандируя лозунг «Китай, уходи!».

«Наше послание китайскому правительству — уйти из Западно-Филиппинского моря, демонтировать свои незаконные постройки и прекратить преследование филиппинских рыбаков», — сказал один из протестующих.

Пекин считает большую часть Южно-Китайского моря своей территорией, включая районы в сотнях миль от своих берегов и в исключительной экономической зоне Филиппин. Международный суд в Гааге в 2016 году отклонил претензии Китая, сославшись на международное морское право.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что США не имеют права вмешиваться в спор между КНР и Филиппинами в Южно-Китайском море.