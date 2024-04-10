Мексика прокомментировала сообщение СВР о вербовке своих граждан в ВСУ

Власти Мексики не приветствуют участие своих граждан в вооруженных конфликтах, заявил посол республики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас, комментируя данные Службы внешней разведки (СВР) о вербовке мексиканцев для Вооруженных сил Украины (ВСУ). ТАСС

«Правительство Мексики не поощряет участие своих граждан в вооруженных конфликтах в мире», — сказал дипломат, добавив, что Мехико не располагает информацией о вербовке мексиканских наркодиллеров из американских тюрем в ВСУ. Lenta.ru

Ранее российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что американские частные военные компании вербуют мексиканских и колумбийских наркодилеров для службы в ВСУ. Парламентская газета