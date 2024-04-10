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Канцлер Австрии призвал Запад искать пути сосуществования с Россией

Канцлер Австрии Карл Нехаммер напомнил, что Россия остается частью Европы, поэтому Западу следует искать пути мирного сосуществования с Москвой. Об этом он заявил в интервью изданию Die Zeit.

Канцлер Австрии призвал Запад искать пути сосуществования с Россией
© РИА Новости

По его словам, «без России не будет мира».

«Нельзя мысленно исключить из Европы Россию. Это означает, что после войны будет важно вновь найти пути для существования друг с другом. Разумеется, это также подразумевает подвижность с российской стороны», — заявил Нехаммер.

В то же время он исключил какие-либо переговоры с Россией за спиной Украины по мирному урегулированию конфликта.

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До этого он заявил, что Западу необходимо привлечь страны БРИКС для переговоров по Украине, поскольку государства объединения являются «крупными игроками на международной арене». Он подчеркнул, что входящие в БРИКС Индия и Китай имеют «огромное влияние» на Москву. В связи с этим он призвал Запад выйти из «эхо-камеры».

Ранее Папа Римский заявил о необходимости РФ участвовать в переговорах по Украине.

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