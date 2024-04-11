Экс-глава администрации Тайваня завершил визит в материковый Китай

Делегация бывшего главы администрации Тайваня (2008-2016) Ма Инцзю в четверг покинула столицу КНР и вернулась на остров. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Как отмечается, визит тайваньского политика в материковый Китай продлился 11 дней.

Ма Инцзю способствовал разрядке обстановки в Тайваньском проливе и проводил политику по экономическому сближению с Пекином. В ходе нынешней поездки он посетил провинции Гуандун (юг страны) и Шэньси (северо-запад), а также Пекин, где в среду встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.