Глава Министерства обороны (МО) Польши Косиняк-Камыш заявил, что теории о крушении самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года под Смоленском не оправдались. Его слова передает РИА Новости.

«Произошла большая трагедия. Те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались», — заявил министр.

В 14-ю годовщину катастрофы он попросил отдать дань уважения пострадавшим. По его словам, «те, кто использовал это дело в политических целях, уничтожили общую память».

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Он также заверил, что до конца июня Польша предоставит отчет о работе комиссии по расследованию крушения Ту-154.