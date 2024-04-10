Швейцария рассмотрит вариант договора по Украине на основе соглашений в Стамбуле

Министерство иностранных дел Швейцарии рассматривает в качестве варианта мирного договора по Украине проект соглашений в Стамбуле в марте 2022 года. Об этом пишет швейцарское издание Le Temps.

Журналисты сообщили, что швейцарский МИД рассматривает различные компромиссные варианты урегулирования конфликта на Украине. Ведомство не исключает использование в качестве основы проекта соглашений, подготовленного при участии Турции. Дипломаты отмечают, что в таком раскладе Россия может сохранить за собой ряд территорий.

«Кроме того, Украина стала бы нейтральной с гарантиями безопасности — хотя последние не были очень четкими. Речь также шла о частичной демилитаризации Украины», — отмечает издание.

При этом журналисты сомневаются в положительном ответе России с учетом последних успехов на фронте. Также ряд западных политиков продолжает настаивать на урегулировании на основе «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине. Он подчеркнул, что, даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие, Москва его не примет.