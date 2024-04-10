Президент Грузии призвала «сделать выбор между Европой и Россией»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала грузинский законопроект об иноагентах, заявив, что перед гражданами страны стоит выбор «между независимостью и рабством, между Европой и Россией». Об этом сообщает 1TV.GE.

На мероприятии 9 апреля Зурабишвили ответила на вопросы журналистов. Она заявила, что ничто не должно угрожать Грузии и ее независимости.

Внесение в парламент законопроекта об иноагентах она назвала «самым большим признаком поражения» правительства.

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Зурабишвили спросили, какой будет реакция западных стран, если законопроект примут. Она подчеркнула, что не будет давать прогнозов.

«Я не знаю, какой будет реакция Запада, но главное здесь то, что мы знаем, чего хотим. <…> Выбор для Грузии - либо независимость, либо рабство, либо Европа, либо Россия. Мы знаем, чего хотим. Если не знаете, учитесь и читайте», - заявила президент.

Грузинский законопроект предусматривает создание реестра иноагентов, в который войдут некоммерческие организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20 процентов. В 2023 году на фоне протестов законопроект отозвали из парламента. 8 апреля партия «Грузинская мечта» повторно внесла документ на рассмотрение.

В тексте законопроекта почти нет изменений, но термин «агент иностранного влияния» в нем заменили на «организацию, осуществляющую интересы иностранной державы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл абсурдными попытки связывать этот документ с Россией. Он подчеркивал, что законы об иноагентах принимаются во многих странах, так как ни одно государство не хочет вмешательства в свою внутреннюю политику, а первой страной с таким законом стали США.