Тысячи венгров потребовали отставки Орбана

Тысячи жителей Будапешта в прошедшие выходные вышли на протест в центре города с требованием отставки премьер-министра страны Виктора Орбана. RT на русском

Отмечается, что протестующих возглавил 42-летний юрист Петер Мадьяр. По его словам, нынешний премьер-министр решил, что Венгрия стала его собственностью, однако люди не хотят ему подчиняться. Мадьяр утверждает, что граждане Венгрии выступают против олигархической системы, в которой богачи наживаются за счет противозаконных государственных контрактов. Газета.Ru

В конце марта в Будапеште также прошла акция протеста. Демонстранты в количестве нескольких тысяч человек проследовали от здания Генпрокуратуры до парламента и организовали митинг на площади Лайоша Кошута. News.ru