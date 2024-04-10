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Украинский город полностью остался без света

На Украине произошло масштабное отключение света. Без электричества полностью остался город Николаев, сообщает в Telegram «Николаевоблэнерго».

Украинский город полностью остался без света
© Lenta.ru

По данным энергетиков, помимо Николаева, также была обесточена половина Николаевской области. Свет потух в домах в среду около 10:30. Электричество пропало у более чем 220 тысяч бытовых и свыше 17 тысяч юридических потребителей.

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Причиной отключения в «Николаевоблэнерго» назвали «кратковременный дисбаланс в системе». К 12:00 специалисты вернули свет во все 178 населенных пунктов, аварийно оставшихся без электроэнергии.

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