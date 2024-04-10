Польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк предположил в своей статье для Myśl Polska, что ЕС попытается «изгнать» российскую атомную энергетику из европейских стран. Автор предупредил, что это «очень опасная игра», грозящая Европе катастрофой чернобыльского масштаба.

Как подчеркнул Щенсняк, хотя западные страны ввели санкции против множества российских компаний, «Росатом» продолжает работать на Западе, продает новые реакторы и поставляет ядерное топливо.

По словам автора статьи, начать Запад может с «символических, хотя и раздражающих действий» вроде санкций против институтов, важных для ядерной науки. Также речь может идти об отстранении от совместных исследовательских проектов, соглашений и международных организаций.

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Щенсняк допустил, что затем США и ЕС попробуют ввести санкции против менеджмента профильных российских компаний, а дипломатов, занимающихся вопросами атомной энергетики, - объявить персонами нон грата.

Затем может наступить время «реальных санкций», включая запрет на импорт российского урана.

Автор допустил, что на фоне этого Украина может устроить «второй Чернобыль», чтобы обвинить в этом Россию.

«Учитывая безумие СМИ, никто не будет обращать внимание на аргументы и рациональность. Рядом с Европой, недалеко от Польши может произойти ядерная катастрофа, и облака радиоактивной пыли будут дрейфовать на запад», - заключил Щенсняк.

После начала украинского кризиса США и ЕС ограничили экспорт российской нефти, природного газа и угля, но атомной энергии санкции не коснулись. Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-27/why-the-us-and-europe-still-buy-russian-nuclear-fuel сообщало, что «Росатом» остается доминирующим источником топлива для АЭС по всему миру, удовлетворяя около половины мирового спроса на обогащенный уран.

В 2022 году Россия поставила около четверти обогащенного урана, закупаемого для атомных реакторов США. Bloomberg отмечало, что в отличие от западных компаний, «Росатом» участвует во всех этапах цепочки поставок - от добычи руды до обогащения и доставки топлива.