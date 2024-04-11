На выборах в парламент Южной Кореи победила оппозиция

По итогам выборов в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи победила главная оппозиционная Демократическая партия и аффилированная с ней Объединенная демократическая партия. Они получат 175 мест в парламенте, сообщает «Интерфакс».

Правящая партия «Сила народа» и Народная партия будущего получили 108 мест из 300.

После поражения правящей партии президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал провести реформы. Лидер «Силы народа» Хан Дон Хун заявил, что берет на себя ответственность за результаты выборов и уходит в отставку. Кроме того, по данным агентства «Ренхап», после победы оппозиции в отставку намерены уйти премьер-министр страны и три старших помощника президента.