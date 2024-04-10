В Испании допустили отступление Украины без увеличения помощи Запада

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить, если Запад откажется от увеличения помощи Киеву. Такое развитие событий допустил премьер-министр Испании Педро Санчес, его слова передает ТАСС.

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«Существуют веские основания полагать, что, если мы не увеличим нашу поддержку правительства Украины, правительства [президента Владимира] Зеленского, украинский фронт может отступить этой весной», — заявил глава правительства.

Он добавил, что на данный момент Россия «не выиграла войну, но и не проиграла».

Санчес также объявил о запуске новой программы Испании по обеспечению безопасности и укреплению европейской промышленности. По словам премьера, цель программы — не «эскалация конфликта или превращение европейской экономики в военную», а усиление потенциала сдерживания, «чтобы [Европу] уважали».

Ранее Белый дом заявил, что из-за истощения боеприпасов Украина отступает на вторую и третью линии обороны.