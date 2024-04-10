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Valio закроет заводы в двух финских городах

Финская компания Valio планирует закрыть свои заводы в Хельсинки и Турку к 2026 году, пишет Demokraatti. Компания намерена перенести производство в город Рийхимяки.

Завод в Хельсинки производит соки, ягодные компоты и глинтвейн. На заводе в Турку производятся снеки растительного происхождения. В компании объяснили планы перенести производство «производственно-финансовыми причинами». В Valio стремятся повысить эффективность и рентабельность производства, уделяя больше внимания экологичности, энергоэффективности и водосбережению. В компании Valio работают около 4300 человек, 3700 из них - в Финляндии.

Американский генерал предупредил о потере влияния Вашингтоном

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что Вашингтон теряет свое влияние на союзников по НАТО, так как те теряют доверие к США. Об этом он рассказал в эфире NBC News.

Ведущий NBC News обратил внимание, что страны НАТО обсуждают шаги по продолжению военной помощи Украине на случай, если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом и свернет поддержку Киева. Ходжес назвал эту ситуацию «постыдной» для США и свидетельствующей о потере доверия союзников по альянсу. Он добавил, что несколько стран НАТО уже выделяют на оборону больший процент от ВВП, чем США. Ходжес считает, что такое развитие событий опасно, так как самые надежные союзники Вашингтона - это европейские страны.

Bloomberg: Москва и Пекин ответят Западу «двойным противодействием»

Россия и Китай договорились начать диалог о евразийской безопасности с целью «двойного противодействия» европейско-атлантическому альянсу во главе с США, рассказало Bloomberg. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И в Пекине и заявил, что у двух стран есть общая цель – повышение безопасности в Евразии.

Лавров сообщил, что Пекин и Москва привлекут к диалогу по этой теме и другие государства-единомышленники. Лавров добавил, что Ван предложил идею «двойного противодействия» США и их союзникам в ответ на «двойное сдерживание» западных стран в отношении России и Китая. РФ и КНР также подтвердили, что если позиции России будут игнорироваться, перспективы встреч по украинскому урегулированию не будет.

Пентагон впервые назвал плату компании Маска за помощь Киеву

Пентагон впервые озвучил сумму контракта на развертывание терминалов Starlink Илона Маска на Украине - американские военные заплатили за это 23 миллиона долларов, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что предоставление связи Starlink втянуло Маска, одного из самых богатых людей мира, в украинский кризис - «иногда к его собственному огорчению».

Неназванный американский чиновник заявил Bloomberg, что власти США считают услуги Starlink «жизненно важной» помощью Украине в сфере безопасности. Контракт на поставку терминалов действует с июня 2023 года и закончится в мае 2024-го. Собеседник агентства отказался сообщить, будет ли продлена сделка. Маск ранее не раз выражал беспокойство по поводу использования Starlink на Украине, отмечает Bloomberg.

Зеленский раскритиковал Трампа за «примитивные» идеи

Владимир Зеленский заявил в интервью немецкой газете Bild, что мирный план экс-президента США Дональда Трампа «очень примитивен», если он заключается в отказе Украины от претензий на Крым и Донбасс.

Зеленский, как обычно, просит оружие, отмечает Bild. Но на этот раз он делает упор не на танки или ракеты, а на противовоздушную оборону. Также Зеленский заявил, что не понимает, почему западные страны до сих пор не поставили Украине дальнобойные ракеты Taurus, американские ракеты ATACMS и истребители F-16. По мнению Зеленского, именно влияние Трампа блокирует предоставление американской помощи Киеву. Зеленский подчеркнул, что Трампа несколько раз приглашали на Украину, как публично, так и не публично. Экс-президент США отвечал, что «хочет, но не знает, когда сможет это сделать». По словам Зеленского, если у Трампа действительно есть собственный подход к быстрому прекращению конфликта, в Киеве были бы очень рады выслушать эту идею, но только с «вескими аргументами».