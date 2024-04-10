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В МИД Китая заявили, что не потерпят вмешательства США в сотрудничество Москвы и Пекина

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не потерпит вмешательства и осуждения со стороны других государств в его торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

Китай назвал недопустимым вмешательство в экономическое сотрудничество с Россией
© РИА Новости

Она подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество в этой сфере, которое не должно подвергаться давлению, сдерживанию или осуждению, передает ТАСС.

Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России в ходе спецоперации на Украине могут негативно отразиться на отношениях между США и Китаем.

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Ранее Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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