Китай назвал недопустимым вмешательство в экономическое сотрудничество с Россией

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не потерпит вмешательства и осуждения со стороны других государств в его торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

Она подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество в этой сфере, которое не должно подвергаться давлению, сдерживанию или осуждению, передает ТАСС.

Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России в ходе спецоперации на Украине могут негативно отразиться на отношениях между США и Китаем.

Китай усилил поддержку России в конфликте на Украине

Ранее Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.