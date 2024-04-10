Стало известно, когда Кейт Миддлтон появится на публике

Принцесса Кейт Миддлтон может появиться на публике летом. Об этом сообщает GB News.

22 марта Кейт Миддлтон заявила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Она рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья жены принца Уильяма позволяет ей посещать некоторые мероприятия.

«От близкого окружения принцессы я слышал, что она может прийти на определенные мероприятия, если захочет. Но возвращение к полноценным общественным обязанностям, я подозреваю, займет некоторое время», — заявил Уокер.

Эксперт добавил, что Кейт Миддлтон может выйти на публику этим летом при условии, что она будет хорошо себя чувствовать.

Стало известно, почему Кейт Миддлтон переживает из-за визита принца Гарри в Великобританию

Предполагается, что 8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла в Лондоне. При этом пока неизвестно, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл с сыном Арчи и дочерью Лилибет. По словам инсайдера, принц Уильям и Кейт Миддлтон переживают из-за возможного визита герцога Сассекского.