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Принцесса Кейт Миддлтон может выйти на публику летом

Принцесса Кейт Миддлтон может появиться на публике летом. Об этом сообщает GB News.

Стало известно, когда Кейт Миддлтон появится на публике
© globallookpress.com

22 марта Кейт Миддлтон заявила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Она рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья жены принца Уильяма позволяет ей посещать некоторые мероприятия.

«От близкого окружения принцессы я слышал, что она может прийти на определенные мероприятия, если захочет. Но возвращение к полноценным общественным обязанностям, я подозреваю, займет некоторое время», — заявил Уокер.

Эксперт добавил, что Кейт Миддлтон может выйти на публику этим летом при условии, что она будет хорошо себя чувствовать.

Стало известно, почему Кейт Миддлтон переживает из-за визита принца Гарри в Великобританию

Предполагается, что 8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла в Лондоне. При этом пока неизвестно, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл с сыном Арчи и дочерью Лилибет. По словам инсайдера, принц Уильям и Кейт Миддлтон переживают из-за возможного визита герцога Сассекского.

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