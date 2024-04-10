Зеленский пригласил премьера Индии Моди на саммит по Украине

Владимир Зеленский направил премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение на саммит по Украине в Швейцарии. Как сообщает индийский телеканал Times Now, об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Киев хочет, чтобы Нью-Дели сыграл одну из ключевых ролей в предстоящем мероприятии.

Мирный саммит по Украине в Швейцарии должен протий в середине июня. По информации СМИ в нем примут участие от 80 до 100 стран. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отмечал, что Киев хочет провести с целью утверждения собственной «формулы мира».

Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявлял, что России не направляли приглашение на саммит и Москва не будет участвовать в нем любом случае. Дипломат подчеркнул, что продвигаемая организаторами идея мероприятия неприемлема, поскольку речь идет об очередном варианте нежизнеспособной «формулы мира» без учета интересов России.