Кисидо подарил Байдену набор плюшевых игрушек

Находящийся с официальным визитом в США премьер-министр Японии Фумио Кисида подарил американскому лидеру Джо Байдену подарки, среди которых был набор мерча от компании Nintendo с главными героями игры Super Mario. Об этом со ссылкой на МИД Японии пишет РИА Новости.

Набор включал четыре плюшевые фигурки братьев Марио и Луиджи, принцессы Пич и динозаврика Ёсси, керамические тарелки и чашки, желтую футболку и сумки с изображениями героев игры.

В японском внешнеполитическом ведомстве отметили, что также президент США получил в подарок набор кофейных чашек и письменные принадлежности, выполненные в японской технике лакированных изделий «вадзима-нури».

А супруга главы японского правительства Юко Кисида, в свою очередь, подарила Джилл Байден сделанный японскими ювелирами набор украшений - браслет, подвеску и серьги, сообщает ТАСС.

Набор украшений выполнен из меди Такаока, что является традиционным ремеслом для японской префектуры Тояма.

Переговоры Кисиды с американским президентом Джо Байденом запланированы на 10 апреля, на следующий день, как ожидается, он выступит с речью в Конгрессе США.

Перед поездкой в США премьер-министр объявил, что Япония хочет сотрудничать с Южной Кореей и Филиппинами, общими союзниками страны с США, и даже взаимодействовать с Северной Кореей в целях региональной безопасности.