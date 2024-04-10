Главная партия Швейцарии пригрозила выходом страны из Совета Европы

Ведущая партия Швейцарии - праворадикальный «Демократический союз центра» (UDC) - призвала к выходу страны из Совета Европы после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил Берн за «климатическое бездействие». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

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Ранее ЕСПЧ почти единогласно (один голос против) постановил, что власти Швейцарии не выполнили обязательства по Парижскому климатическому соглашению. Иск против страны был подан группой пожилых экологических активисток (большинству из них больше 70 лет).

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В ЕСПЧ пришли к выводу, что Швейцария нарушила права человека, так как бездействие правительства по изменению климата привело к ущербу для здоровья людей. Суд обязал Берн выплатить истцам 80 тысяч евро в качестве компенсации расходов и издержек.

«Решение Страсбурга неприемлемо: Швейцария должна выйти из Совета Европы», - так отреагировали на вердикт в UDC, назвав его «скандальным».

В партии заявили, что суды должны «обеспечивать соблюдение закона, а не играть в политику». В UDC утверждают, что судьи ЕСПЧ не учли «образцовость» Швейцарии по снижению выбросов CO2.

«Сегодняшним решением судьи Страсбурга превратились в марионеток и теперь окончательно потеряли свой авторитет. Их наглое вмешательство в швейцарскую политику неприемлемо для суверенной страны», - подчеркивается в заявлении партии.

В UDC заявили, что ответом на вердикт ЕСПЧ должны стать выход Швейцарии из Совета Европы и дискуссия о приоритете национального законодательства.