На кладбищах в США - от Виргинии до Калифорнии - появляются могилы наемников, ликвидированных на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Джо Байден не раз заявлял, что не отправит американских военных воевать на Украину. Однако местные СМИ регулярно сообщают о гибели граждан США в этой стране.

Так, один из захороненных - 50 летний отставной морпех США Грейди Курпаси. Он был ликвидирован в апреле 2022 года, однако похоронили его только в марте этого года, так как он долгое время считался пропавшим без вести. По данным агентства его могила находится на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона - самом знаменитом кладбище США, где покоятся военнослужащие, политики и астронавты.

В Калифорнии захоронен другой наемник Брайн Янг. По данным СМИ, он воевал в составе украинских сил специальных операций и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. На памятнике, установленном на его могиле, высечена надпись: "Вперед к новым приключениям".

Еще один американский наемник ВСУ убит на Украине

В этом же штате похоронен еще один ликвидированный русскими бойцами наемник - бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к иностранному легиону ВСУ. Этот обладатель медали "За боевые заслуги" от минобороны Украины погиб в июне 2023 года в Краматорске, но не на передовой, а в ресторане.

Однако хоронили его с воинскими почестями: в процессии участвовали военные США, а конце был дан оружейный салют.

Еще один убитый на Украине американский "волонтер" - Дейн Партирдж, ранее служивший в Ираке. По информации СМИ, он участвовал в боевых действиях в составе ВСУ с апреля 2022 года. В октябре того же года он попал под обстрел, получил ранение и скончался. Могила наемника находится на кладбище в Айдахо.

Напомним, в марте в Минобороны России сообщили, что за время специальной военной операции были ликвидированы почти шесть тысяч иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима. Есть данные, что из США на Украину прибыли 1113 человек, из них 491 - уже убиты.