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Байден раскритиковал подход Нетаньяху в секторе Газа

Президент США Джо Байден высказался по поводу действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью американского лидера испаноязычной телекомпании Univision.

Байден отметил, что считает действия Нетаньяху ошибкой и выразил несогласие с его подходом.

«Я считаю возмутительным, что эти три или четыре машины [с сотрудниками гуманитарной организации World Central Kitchen], которые не были похожи на конвой были атакованы беспилотниками», - заявил американский президент.

Он также предложил Израилю прекратить обстрелы на время, пока в Газу доставят медикаменты и еду из других стран.

В США могут запретить продукты и услуги "Лаборатории Касперского"

Власти США могут запретить некоторые продукты "Лаборатории Касперского" для использования гражданами и компаниями страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN .

Окончательное решение еще не принято и находится на стадии доработки. Но планируется, что о судьбе этого запрета станет известно еще до конца месяца.

Предполагается, что эта мера позволит снизить риски для критически важной инфраструктуры США.

Законодатели США требуют от Белого дома сообщить им общую сумму средств на поддержку Киева

Американские законодатели выдвинули требование администрации президента США по поводу военной помощи Украине, сообщает ТАСС.

Им нужна информация о том, сколько всего средств планируется выделить на военную поддержку Украины. Письмо с требованием данной информации на имя главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг направили во вторник члены Конгресса США.

Осенью прошлого года они уже отправляли подобный запрос. А в марте 2024 года стало известно, что расходы администрации на Украину оказались на миллиарды долларов больше, чем сообщалось ими ранее.

В Оренбурге за ночь подтопило более 300 домовладений

Больше 300 домовладений оказалось подтоплено в Оренбурге за ночь, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого замглавы города Алексея Кудинова.

По прогнозам, в ближайшее время бедствие может настигнуть еще 200 частных домовладений. При этом тем жителям Оренбурга, кто еще не успел выехать, оказывается помощь. За ночь из зоны подтопления вывезли 10 жителей.

Кудинов также обратился к горожанам с призывом эвакуироваться. По его словам, для людей работают пункты временного размещения, где есть все необходимые условия, в том числе еда.

Польский наемник заявил об отсутствии мотивированных солдат в ВСУ

Польский наемник Михал Липский рассказал, что у ВСУ больше нет мотивированных солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Defence24.

Липский, воевавший на стороне вооруженных сил Украины до весны 2024 года, таким образом ответил на вопрос о степени мотивированности призывников украинской армии.

"Нет мотивации. Мотивированные уже лежат на кладбищах", - отметил он.

Кроме того, бывший наемник рассказал, что качество подготовки новых бойцов ВСУ является крайне низким.