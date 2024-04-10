В Нидерландах рассказали о противостоянии России

Нидерландам придется привыкнуть к тому факту, что им придется заплатить высокую цену за свою безопасность, заявил уходящий в отставку министр по вопросам внешней торговли страны Джеффри ван Леувен. Его речь опубликована на сайте правительства.

Он призвал Амстердам и Европу к более решительным действиям в условиях геополитического противостояния. По мнению политика, время, когда Запад в вопросах безопасности мог рассчитывать на Вашингтон, прошло.

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«Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками для трупов», — добавил он. К геополитиечским противникам Запада он отнес Россию, Китай и Иран. «Нужна жесткость — иначе нам будет сложно защитить свои интересы в мире», — подчеркнул он.

В марте президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между странами.