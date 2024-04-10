На Украине хотят лишить уклонистов права управления автомобилем

Граждан, уклоняющихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), планируют решением судов по искам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) лишать права на управление транспортным средством. Об этом говорится в тексте окончательной версии законопроекта о новых правилах мобилизации, который опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Согласно проекту закона, военкоматы в течение 30 дней имеют право обратиться в суд первой инстанции с документами, которые подтверждают необходимость соответствующего иска. При этом неявка ответчика не станет препятствием для рассмотрения иска. Однако суд может отказать в его удовлетворении, если запрет на управление транспортным средством лишит ответчика заработка, а также в связи с инвалидностью ответчика или если у него на содержании есть лицо с инвалидностью первой или второй группы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в торговых центрах и транспорте. По данным украинских СМИ, мужчины пытаются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходя из дома, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально и зачастую с риском для жизни. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. Пока сотрудники военкоматов проводят рейды, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее украинские власти задались целью увеличить масштаб мобилизации.

В настоящее время уже подготовлен ко второму чтению законопроект об ужесточении правил мобилизации, который предусматривает ограничение прав уклонистов, введение электронных повесток и ряд других мер.

Как сообщил в конце марта оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, число уклонистов на Украине выросло с начала года примерно на 100 тыс., достигнув порядка 1 млн.