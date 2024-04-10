США одобрили возможную продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk на $138 млн. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из заявления, украинские власти направляли запрос на покупку "оборудования и услуг" для ЗРК HAWK Phase III на сумму $138 млн. Во вторник о решении Госдепартамента одобрить этот запрос был уведомлен Конгресс США. Агентство Reuters в свою очередь поясняет со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства, что речь идет о продаже Киеву комплектов для "обслуживания и модернизации" упомянутых комплексов.

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В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона утверждается, что продажа Украине данного оборудования послужит достижению "целей США во внешней политике и сфере национальной безопасности за счет укрепления безопасности страны-партнера". В нем также утверждается, что поставка комплектов обслуживания ЗРК Hawk "не нарушит базовый военный баланс в регионе", а также "не снизит оборонные возможности" самих Соединенных Штатов.