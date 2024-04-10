В Одессе произошли взрывы

В Одессе на юге Украины слышны взрывы. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на местные паблики.

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Подробности происшествия не приводятся.

Ночью в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявлялась воздушная тревога.

10 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по санаторию «Очаков» в одноименном городе Николаевской области, в котором находились не менее 300 украинских военнослужащих.

СМИ: в Одессе произошло три взрыва за полчаса

До этого сообщалось, что российские войска нанесли мощный удар по железнодорожной станции Славянска, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР.

По данным источника ТАСС, украинские войска использовали станцию как перевалочную базу. По его информации, в момент удара на станции могли находиться до 400 украинских военнослужащих.

9 апреля сообщалось о поражении авиаударами целей в районе Харьковского авиационного завода.

Ранее в Николаевской области Украины повредили энергетический объект.