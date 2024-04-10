Соединенные Штаты пытаются подсадить союзников и страны глобального Юга на дорогое американское топливо, речь идет о банальном торгашестве. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.

По его словам, "здешние русофобы делают максимум возможного для снижения доходов российского бюджета", ратуя за "энергонезависимость сателлитов".

"Однако в действительности США пытаются обеспечить конкурентные преимущества для собственных производителей. "Подсадить союзников и нуждающиеся в углеводородах страны глобального Юга на американское куда более дорогое топливо. То есть речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления", - заявил Антонов.

аким образом он ответил на вопрос СМИ касательно заявлений представителей администрации США о том, что Вашингтон стремится лишить Россию возможности осуществлять проекты в сфере производства и экспорта сжиженного природного газа.