В Армении допустили отказ от договора с Азербайджаном и объяснились

Армения может не подписать договор с Азербайджаном, если власти двух стран не достигнут согласия по вопросу демилитации границы, камнем преткновения может стать статус четырех сел. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, сообщает Sputnik Армения.

© Газета.Ru

«Может быть, в какой-то момент, мы совсем откажемся подписать что-либо, если не придем к некоему согласию», — отметил он, выступая в парламенте страны.

По словам председателя, статус сел в Тавуше и Арарате, а именно их принадлежность Азербайджану, не отрицали и предыдущие власти Армении, которые сегодня находятся в парламенте в качестве оппозиции.

Симонян добавил, что с Азербайджаном продолжаются переговоры, контакты рабочих групп. Однако это не значит, что на них обсуждается уступка Арменией собственных территорий, заверил он.

Спикер парламента заключил, что в 2009 году, в соответствии с законом, село Тигранашен было включено в территорию села Паруйр Севак, а Аскипара и Бархударлу — в состав Воскепара и Азатамута.

При этом в документе специально было оговорено, что это решение действует до тех пор, пока не будут урегулированы отношения Армении Азербайджана.

В начале апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что мирный договор с Азербайджаном не могут подписать из-за отсутствия согласия по двум важным пунктам документа.