Санду оценила возможность выноса вопроса об объединении с Румынией на референдум

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что на референдум о вступлении республики в Евросоюз не будет дополнительно вынесен вопрос об объединении с Румынией. Об этом она заявила в интервью гагаузскому изданию Nokta.

«Этот референдум о европейской интеграции, вопрос о присоединении (Молдавии) к Румынии не стоит», — уточнила она.

При этом она отметила, что у Кишинева сложились хорошие добрососедские отношения с Бухарестом.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков раскрыл последствия объединения Молдавии и Румынии. Он выразил уверенность в том, что это окажет негативное влияние на Кишинев. Сенатор подчеркнул, что если это произойдет, то Молдавия станет самой бедной провинцией одной из самых небогатых стран Европейского союза (ЕС).