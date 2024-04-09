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ЕС назвал условия разморозки российских активов

Европейский союз (ЕС) разморозит российские активы только после выплаты репараций Украине, такое условие назвал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Его цитирует РИА Новости.

ЕС назвал условия разморозки российских активов
© globallookpress.com
«На уровне G7 продолжаются дискуссии об использовании замороженных российских активов. Уже принято решение на уровне "Большой семерки", что активы останутся замороженными до выплаты репараций», — сказал он.

Чиновник добавил, что Еврокомиссия надеется на принятие странами ЕС решения по использованию доходов от замороженных российских активов, «поскольку Украина нуждается в этих деньгах сейчас».

Три страны попросили ЕС не конфисковывать российские активы

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания и США достигли прогресса в вопросе передачи Украине замороженных активов России.

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