Си Цзиньпин: Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в рамках БРИКС и ШОС

Китай готов продвигать многостороннее стратегическое взаимодействие с Россией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, а также на других международных площадках. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Китай всегда придавал большое значение развитию китайско-российских отношений и готов вместе с РФ интенсифицировать двусторонние связи, укреплять стратегическое сотрудничество в рамках таких многосторонних площадок, как БРИКС и ШОС, проявляя большую ответственность, с опорой на равенство, открытость, прозрачность и инклюзивность объединить страны глобального Юга, а также продвигать реформу системы глобального управления", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай "поддерживает российский народ в выборе пути развития, который соответствует его национальным условиям, а также поддерживает РФ в борьбе с терроризмом, поддержании социальной безопасности и стабильности".

Лавров 8-9 апреля посещает Пекин с официальным визитом. Ранее у него состоялись переговоры с главой МИД КНР Ван И.