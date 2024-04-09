В Швейцарии оценили участие России, Китая и Индии в саммите по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд не подтвердила, но и не опровергла участие России, Китая и Индии в конференции по Украине, которая должна пройти предстоящим летом. Газета.Ru

Глава государства выступала на пресс-конференции в Вене по итогам встречи со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом. «К вопросу об организации. Работа продолжается, мы находимся в процессе разъяснения деталей. Сегодня я не могу вдаваться в подробности о месте, дате, а также об участвующих странах. Работа еще продолжается», - ответила Амхерд на вопрос журналиста об участии России, Китая и Индии в конференции. ТАСС

Ранее стало известно, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств так называемого глобального Юга. Конференция может состояться 16-17 июня. Lenta.ru