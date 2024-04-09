Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выступил против России по иску Грузии о якобы нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее решение опубликовано на сайте международной структуры.

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«В решении суда по иску Грузии против России ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрет бесчеловечного отношения), 5 п. 1 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека», — отмечается в заявлении судебной структуры.

Данный иск был подан Тбилиси еще в 2018 году, где были предъявлены обвинения в якобы «административной практике массового притеснения, задержаний, нападений жителей Грузии». Кроме того, отмечается, что Грузия уже четвертый раз судится с Россией в рамках ЕСПЧ.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер пригрозил, что Грузия может лишиться статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) из-за принятия закона об иностранных агентах. Закон также не поддерживает президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявившая, что данный законопроект является саботажем на пути евроинтеграции страны.