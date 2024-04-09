Глава Таджикистана Рахмон: воспитание детей не должно пятнать честь таджиков

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посоветовал молодежи не пятнать честь народа. С таким обращением он выступил по случаю праздника Фитр или Ураза-байрам, служащего завершением священного для мусульман месяца Рамазан.

«Мы должны так воспитывать наших детей, чтобы они были достойны имени и памяти наших славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнать честь таджикского народа», — подчеркнул он.

Рахмон призвал население проявить политическую бдительность и не дать детям стать игрушкой заинтересованных лиц. При этом он посоветовал населению «сделать обязательной и каждодневной привычку соблюдения предписаний закона». Отмечать Ураза-байрам президент Таджикистана посоветовал без излишней расточительности и демонстративности, уделив при этом внимание нуждающимся.

До этого в МИД РФ оценили помощь Таджикистана в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».