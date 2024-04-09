Католическая церковь раскрыла свое отношение к смене пола

Ватикан опубликовал новый документ, одобренный папой Франциском и осуждающий смену пола, суррогатное материнство и аборты. В католической церкви заявили, что все это представляет собой унижение человеческого достоинства, пишет The New York Times.

Пол, присваиваемый человеку при рождении, является «неотвратимым даром» Бога, а «любое вмешательство по смене пола ставит под угрозу уникальное достоинство, полученное человеком в момент зачатия». Люди, желающие «личного самоопределения», рискуют поддаться «извечному искушению сделать себя Богом», подчеркнули в Ватикане. В документе отмечается, что смена пола ставит индивидуализм выше природы.

Суррогатное материнство, по мнению католической церкви, делает ребенка «просто средством, подчиненным произвольной выгоде или желанию других». Также Ватикан выступает против экстракорпорального оплодотворения.

Как отмечает NYT, документ был задуман как широкое изложение взглядов католической церкви на человеческое достоинство, включая эксплуатацию бедных, мигрантов, женщин и уязвимых людей. Ватикан признал, что затрагивает сложные вопросы, отметив, что во «времена великих потрясений» для церкви было важно сделать такое заявление, еще раз подчеркнув центральную роль человеческого достоинства.

Документ, который готовили в течение пяти лет, в то же время предупреждает о «несправедливой дискриминации» в некоторых странах, где сменившие полы люди попадают в тюрьмы или сталкиваются с агрессией, насилием, а иногда и смертью.

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, глава доктринального отдела Ватикана, заявил, что папа Франциск стремится приветствовать всех, в том числе и людей, имеющих другое мнение по темам сексуальности. В то же время кардинал подчеркнул, что пара, желающая иметь ребенка и сталкивающаяся с проблемами, должна обратиться к усыновлению, а не к суррогатному материнству или ЭКО.

Папа Римский Франциск второй год подряд пропускает Крестный ход

В своем документе Ватикан отметил «явный прогресс в понимании человеческого достоинства», указав на стремление стран искоренить «расизм, рабство, маргинализацию женщин, детей, больных и людей с ограниченными возможностями».

Но католическая церковь видит «серьезные нарушения в области человеческого достоинства», относя к ним аборты, эвтаназию, смертную казнь, многоженство, пытки, эксплуатацию бедных и мигрантов, торговлю людьми и сексуальное насилие, насилие в отношении женщин, капиталистическое неравенство и терроризм.