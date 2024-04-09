Политолог раскрыл отношение Сербии к России после ультиматума Макрона

Сербия продолжит придерживаться прежний политики по отношению к России после слов президента Франции Эммануэля Макрона о вооруженной помощи Украине, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, Белград не закрывает дорогу в Евросоюз, не признает Косово, не соглашается на членство Косово в ООН и не присоединится к санкциям против Москвы.

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Сербия будет продолжать придерживаться той же политики. Она не закрывает дорогу в Евросоюз, не признает Косово, не соглашается на членство Косово в ООН и не присоединяется к санкциям против России. При этом отношения с Россией достаточно осторожные и аккуратные, чтобы не столкнуться с ЕС и не закрыть для себя европейскую перспективу, — сообщил политолог.

По мнению Макаркина, Франция демонстрирует, что готова взять на себя лидирующую роль. При этом есть две проблемы: немалую часть европейцев напугало предложение Парижа отправить войска на Украину. Кроме того, у Сербии имеется европейская перспектива и надо следовать по европейскому пути, быть солидарным с Евросоюзом, но что тогда делать с Косово?

Обе стороны по Косово занимают жесткие позиции. Здесь Франция вряд ли сможет стимулировать договоренность, — резюмировал он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отметил, что заявления Макрона о попытках России сорвать Олимпиаду в Париже являются голословными и неприемлемыми. По его словам, они не подкрепляются никакими адекватными доказательствами и аргументацией.