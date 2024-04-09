В Германии обрушились с критикой на Бербок за слова об Израиле

Обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к Израилю относительно открытия пограничных переходов в секторе Газа, где она написала фразу «никаких больше оправданий», говорит о плохих навыках министра в дипломатии, ее заявление является оскорблением для Израиля. Такое мнением выразил глава Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус в статье для издания Tichys Einblick.

© Газета.ру

Ранее Бербок на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) обратилась к Израилю по поводу доставки немецкой гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Она подчеркивала, что необходимо добиваться открытия КПП «Эрез» и порта Ашдод в этих целях.

«Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких оправданий», — отметила она.

С точки зрения Крауса такой тон является «дерзким оскорблением» израильской стороны.

«Попирание дипломатической сцены: в длинной череде оплошностей министра иностранных дел зеленых нынешнее оскорбление Израиля, вероятно, является самым масштабным за всю ее политическую карьеру на сегодняшний день», — пишет он.

До этого Бербок заявляла, что Германия может стать гарантом безопасности сектора Газа, когда будет завершен конфликт палестинского анклава и Израиля.