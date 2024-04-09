Экс-советник государственного департамента США, аналитик Джеймс Карден заявил, что США ради устойчивого развития Армении необходимо прекратить вмешательство в дела на Южном Кавказе. Своим мнением он поделился в статье для The American Conservative.

«Вашингтону это может не понравиться, но если у Армении есть хоть какой—то шанс на счастливое будущее — а такая великолепная, древняя христианская цивилизация, как Армения, безусловно, заслуживает его, - нам нужно прекратить вмешательство в дела на Кавказе и ограничить ущерб, который мы уже нанесли на постсоветском пространстве», - подчеркнул эксперт.

Карден напомнил читателям, что недавно ЕС объявил о выделении 270 млн евро на поддержку экономики Армении, что в Евросоюзе называют «новой и амбициозной программой партнерства». Такое развитие событий, пишет он, является «путем проторенным и крайне опасным для тех, кто на него встал».

Обратившись к примеру Украины, Карден подчеркнул, что «Армения могла бы извлечь полезные уроки из опыта Украины». По словам эксперта, следует помнить о действиях государственного департамента под руководством Виктории Нуланд, «который потворствовал перевороту на Майдане и поддержал амбиции Киева в отношении НАТО».

До этого глава ЛДПР заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет свою страну по украинскому пути.