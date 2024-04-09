Обзор иноСМИ: причина выхода Турции из ДОВСЕ и «очень сильно отстающая» армия Британии

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Почему Турция вышла из договора о вооруженных силах в Европе

Эксперты, опрошенные турецким изданием Serbestiyet, рассказали, что означает выход Турции из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе из ДОВСЕ 5 апреля, документ вступил в силу 8 апреля.

Россия вышла из ДОВСЕ в ноябре 2023 года, объяснив свое решение расширением НАТО и невыполнением членами альянса своих обязательств. Бывший постоянный представитель Турции при ОБСЕ Ялым Эралп объяснил, что соглашение во многом утратило смысл после выхода России. Посол в отставке Селим Кунералп добавил, что прекращение ДОВСЕ само по себе не ведет к войне в Европе, но потеря структуры, затруднявшей начало конфликта, «конечно, вызывает беспокойство». ДОВСЕ был символом диалога между Востоком и Западом в военной сфере, подчеркнул дипломат.

В Китае пообещали ответить на вторичные санкции против России

Китайско-российская торговля способна выдержать растущее давление со стороны Запада, пишет китайский портал Global Times. США и их союзники в ЕС ужесточают санкции против России; во время недавнего визита в КНР министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что Пекин столкнется со «значительными последствиями», если китайские компании поддержат Россию.

Как отмечает Global Times, давление Запада на Китай из-за торговли с Россией обусловлено не только украинскими кризисом, но и стратегической целью Вашингтона по сдерживанию Пекина. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что КНР решительно выступает против незаконных односторонних санкций и примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний. Несмотря на внешнее давление, готовность Китая продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Россией не изменится, подчеркивают в Пекине.

TikTok создаст конкурирующую с Instagram* соцсеть

Создатели китайской соцсети коротких видео TikTok готовятся выпустить новую соцсеть для обмена фотографиями. Как пишет TechCrunch, приложение под названием TikTok Notes должно будет составить конкуренцию Instagram* (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В течение последних нескольких дней пользователи TikTok получают всплывающие уведомления о новом приложении TikTok Notes для обмена фотографиями. Ожидается, что фотографии, уже опубликованные пользователями в TikTok, будут перенесены в новое приложение. При этом у пользователей будет возможность отказаться от синхронизации контента.

*принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

Турция ввела транзитные визы для некоторых иностранцев

С 15 апреля Турция вводит транзитные визы для граждан Афганистана, Буркина-Фасо, Гвинеи, Индии, Йемена, Камеруна, Мавритании, Непала, Сомали и Чада, направляющихся в страны Латинской Америки. Об этом сообщает NTV.

Теперь путешественники из указанных стран, направляющиеся в Латинскую Америку через Турцию, должны будут получать бесплатные электронные транзитные визы для посадки на рейс в Стамбуле. Для оформления транзитной визы от пассажиров потребуется ввести в систему данные о проживании, номерах билетов и другую информацию. Решение связано с недавним ростом количества нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Северную Америку через страны Центральной и Латинской Америки (Венесуэлу, Колумбию, Мексику и Панаму). Также мера необходима в рамках диалога о либерализации визового режима Турции с ЕС, подчеркивает NTV.

«Оборона Британии хронически недофинансирована»

Депутат британской Консервативной партии Джеймс Хаппи, покидающий свой пост, заявил, что Британия не готова к прямому столкновению с Россией, пишет The Spectator. В марте Хаппи ушел в отставку с поста министра вооруженных сил, который занимал с 2020 года, и начал критиковать состояние британской военной сферы.

Хаппи служил в британской армии в течение восьми лет, в том числе в Афганистане и Ираке, и дослужился до звания майора. По его мнению, слишком многие в Лондоне просто надеются, что крупной конфронтации в ближайшем будущем не произойдет. По его словам, Великобритания «очень сильно отстает». В марте Счетный комитет Палаты общин пришел к выводу, что в плане обеспечения Министерства обороны есть дефицит в 17 миллиардов фунтов стерлингов между ожидаемыми возможностями и ресурсами. The Spectator подчеркивает, что Лондон «слишком долго хронически недофинансировал оборону».