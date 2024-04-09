Глава Гагаузии раскрыла подробности встречи с Путиным

Глава Гагаузии Евгения Гуцул раскрыла подробности встречи с президентом России Владимиром Путиным, рассказав, что на встрече обсуждалась помощь автономии и льготные пошлины. Lenta.ru

«Я рассказала о том, какое давление идет со стороны центральных властей на Гагаузскую автономию», — пояснила политик на встрече с журналистами в Промсвязьбанке. По словам Гуцул, в рамках переговоров с ее стороны было озвучено несколько просьб. В частности, о предоставлении льготных пошлин для региональных сельхозпроизводителей, а также «хороших цен» на газ. Газета.Ru

«У нас есть партнеры, у нас есть друзья международные, которые хотели бы помочь гагаузам. К сожалению, действующая власть все делает для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям», — сказала она. RT на русском