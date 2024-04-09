Шесть стран договорились о защите инфраструктуры Северного моря от России

Шесть государств, имеющих выход к Северному морю, заключили соглашение о сотрудничестве в области защиты подводной инфраструктуры, в том числе и от «возможных российских атак». Об этом пишет агентство Reuters.

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По данным издания, участниками соглашения стали Бельгия, Великобритания, Дания, Германия, Норвегия и Нидерланды.

«Крупные европейские страны, имеющие морские границы в Северном море, подписали совместную декларацию по защите подводной инфраструктуры, в том числе от возможных российских атак», - отмечается в статье.

Соглашение позволит европейским странам обмениваться необходимой информацией, пишет агентство.

«Укрепление связей с нашими ключевыми североевропейскими соседями позволит обеспечить устойчивость инфраструктуры против тех, кто может попытаться угрожать ей или разрушить ее», - заявил британский министр энергетики Эндрю Боуи.

Напомним, что в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток – 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции начали расследование инцидента, отказав России в участии в нем. В итоге расследование в Дании и Швеции было приостановлено из-за недостатка оснований для его продолжения.

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В свою очередь американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США, а провести операцию помогли норвежцы.