Пекин призвал Вашингтон прекратить притеснять китайских граждан

Власти Китая призывают США прекратить преследовать, допрашивать и депортировать китайских граждан, в том числе студентов и ученых, под «предлогом национальной безопасности». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства КНР в США.

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В диппредставительстве подчеркнули, что, согласно неполным статистическим данным, с июля 2021 года США депортировали около 300 китайских граждан, в том числе более 70 китайских студентов.

Также преследованию и многочасовым допросам подверглись двое китайских ученых, приехавших в страну. Один из них был задержан на 22 часа в международном аэропорту Сан-Франциско при въезде в США.

«В конце концов у ученого аннулировали визу, его депортировали обратно в Китай и запретили въезд в Соединенные Штаты на пять лет. Подобные инциденты возникают постоянно, причем в последнее время их частота увеличилась. Даже китайские чиновники, приглашенные американской стороной с дружественным визитом, подвергались неоправданным преследованиям и допросам при въезде в страну или выезде из нее», - говорится в заявлении посольства.

Китайские дипломаты призвали Вашингтон «прекратить преследовать китайских граждан, приезжающих в США под предлогом национальной безопасности и препятствовать дружественному взаимодействию между двумя народами».

Посольство и генконсульство КНР направили представления в госдепартамент США, совет национальной безопасности и таможенно-пограничную службу на фоне случаев «издевательств» над гражданам Китая, отмечается в заявлении.

США указали на катастрофу при разрыве с Китаем для обеих стран

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о последствиях в случае, если Вашингтон обнаружит, что китайский бизнес поддерживает Россию в конфликте на Украине. В ходе своей поездки в Китай Йеллен пообещала неприятности Пекину, если он не будет соблюдать американские санкции против РФ.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что США не должны препятствовать нормальным отношениям между Россией и Китаем.