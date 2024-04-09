Лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу раскритиковал поправки к Конституции Молдавии, назвав их «предвыборной ложью» правящей партии «Действие и солидарность». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Осенью 2024 года в Молдавии пройдет референдум, на котором жители страны смогут проголосовать за или против включения европейского курса в основной закон страны. В апреле в стране опубликовали первую версию законопроекта о поправках к Конституции. Они могут быть приняты, если Молдавия проголосует за евроинтеграцию не референдуме.

По словам Лунгу, из текста поправок следует, что их авторы решили «не утруждаться сильно» и взять за образец Конституцию Румынии.

«Власти Молдовы уже даже не скрывают, что страна становится разменной монетой», - заявил политик.

Лунгу добавил, что Румыния утвердила аналогичные поправки только после того, как были завершены переговоры о ее вступлении в ЕС. В случае с Молдавией переговоры еще не начались.

«Но кто обращает внимание на такие мелочи, когда впереди выборы и кампания по борьбе за власть уже набирает обороты?» - отметил политик.

Он обратил внимание, что в преамбулу Конституции предлагается ввести тезис о принадлежности народа Молдавии к европейской идентичности.

«Но как быть с самоидентификацией каждого гражданина, с многочисленными национальными меньшинствами, приехавшими со всего мира и поселившимися здесь?» - отметил Лунгу.

По его мнению, «громкие слова» о европейской идентичности и о евроинтеграции как стратегической цели Молдавии - «не более чем надувательство».