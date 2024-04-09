Мадуро обвинил США в невыполнении секретных договоренностей

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США не выполнили ни одну из секретных договоренностей, достигнутых двумя странами по итогам переговоров в Катаре. Об этом он рассказал в эфире программы Con Maduro+.

Мадуро назвал обещания США ослабить санкции «большой ложью».

Он подчеркнул, что не будет разглашать детали секретных договоренностей с Вашингтоном, так как держит свое слово. Глава Венесуэлы добавил, что соглашения были заключены после девяти раундов переговоров.

«Они ничего не выполнили, ничего! Они лгали, обманули, обманули!» - заявил Мадуро.

Он добавил, что США не просто не ослабили санкционное давление, а пообещали ввести новые санкции.

По итогам переговоров в Катаре в конце 2023 года Вашингтон и Каракас договорились об освобождении десяти американцев, находившихся в заключении в Венесуэле, и 20 венесуэльских политзаключенных. Также Венесуэла согласилась выдать бежавшего из США Леонарда Фрэнсиса, которому в Штатах предъявлены обвинения в коррупции

Президент США Джо Байден решил помиловать близкого соратника Мадуро Алекса Сааба, который ожидал в Штатах суда по делу об отмывании денег для Каракаса.

Мадуро заявил, что захват посольства Мексики в Эквадоре был произведен с согласия США

В октябре сообщалось, что США согласились ослабить нефтяные и газовые санкции против Венесуэлы.