Ван И: Китай и Россия будут отстаивать новую модель отношений

Китай и Россия будут отстаивать новую модель межгосударственных отношений, избегая конфронтации.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Следует выступать в пользу новой модели межгосударственных отношений в духе диалога и партнерства вместо конфронтации", - подчеркнул он на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась по итогам двусторонних переговоров в Пекине.

По словам китайского дипломата, Пекин и Москва будут сообща противодействовать гегемонии и деспотизму, а также политике травли со стороны отдельных государств, "выступать против мышления холодной войны и попыток провоцировать конфронтацию".

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