Пока вы спали: обращение Макрона к Сербии и пожар в Подмосковье

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Макрон обратился с призывом к Сербии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сербии к более тесному сотрудничеству в области внешней политики с ЕС, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что Сербия обязательно в будущем вступит в Евросоюз, однако для этого стране требуется подтвердить этот выбор своими действиями.

"Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике", - отметил Макрон, выступая на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

При этом Макрон напомнил, что присоединение Сербии к ЕС отвечает общим интересам Европы.

Сербия является кандидатом в Евросоюз уже 12 лет - с 2012 года.

Пожар в частном доме в Подмосковье унес жизни шести человек

Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на МЧС России.

На данный момент возгорание ликвидировано.

Как уточнили в МЧС, в доме проживали восемь человек, шесть из которых - дети. В результате трагедии выжили двое - дети 11 и 13 лет.

О причинах пожара пока не сообщается.

В МИД РФ оценили китайский план по Украине

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал план по Украине, предложенный Китаем, наиболее реалистичным, передает агентство ТАСС.

В МИД сравнили позицию Китая с "формулой мира" Владимира Зеленского и отметили, что последняя не приведет ни к каким результатам.

Полищук назвал план Зеленского "тупиковым" и "ультимативным". Власти Китая, в свою очередь, понимают причины украинского кризиса и деструктивную роль Запада в его возникновении, отметили в МИД РФ.

Посол России предупредил о возможной катастрофе из-за атак на ЗАЭС

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о последствиях для всего мира из-за атак Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщает РИА Новости.

Он предупредил об опасности радиационной катастрофы, если украинские военные продолжат осуществлять подобные атаки.

"Такие действия подрывают глобальную безопасность", - приводит РИА Новости выдержки из распространенного дипмиссией заявления Антонова.

Зеленский рассказал о ситуации в Харькове

Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил о мерах, предпринимаемых украинскими властями для защиты Харькова, передает РИА Новости.

"Максимум внимания сейчас к Харькову", - отметил Зеленский в ходе видеообращения.

Он подчеркнул, что для защиты города Киев тесно сотрудничает с Западом. В частности, предпринимаются активные действия для усиления противовоздушной обороны.